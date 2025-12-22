Soirée contée et vin chaud, Le Champ Commun Augan

Soirée contée et vin chaud

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Début : 2026-01-03 21:00:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

Mélusine raconte Dans une petite chaumière nichée au cœur d’une forêt enneigée, les flammes dansaient joyeusement dans l’âtre, projetant des ombres vacillantes sur les murs de bois. Sous la pleine lune, un loup… . Public ado-adulte.

Prix libre

Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

