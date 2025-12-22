Soirée contée et vin chaud, Le Champ Commun Augan
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Début : 2026-01-03 21:00:00
2026-01-03
Mélusine raconte Dans une petite chaumière nichée au cœur d’une forêt enneigée, les flammes dansaient joyeusement dans l’âtre, projetant des ombres vacillantes sur les murs de bois. Sous la pleine lune, un loup… . Public ado-adulte.
Prix libre
Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
