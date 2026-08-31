Soirée Contée Le Fil de la Quenouille Salle Communale en Mairie Bissey-sous-Cruchaud

Informations pratiques

Bissey-sous-Cruchaud

Soirée Contée Le Fil de la Quenouille

Salle Communale en Mairie 2 place de la Liberté Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:00:00

fin : 2026-10-06 22:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Marion Minotti nous offre son spectacle Le Fil de la Quenouille, des contes sur la liberté des femmes.

Lison ne voulait pas d’enfant. Elle s’était bien renseignée auprès de la vieille et pensait avoir la maîtrise de son corps.

Jeannette avait un mari très porté sur la sexualité et deux enfants. C’était

bien assez.

Le mouvement féministe du MLAC a obtenu de dure lutte le droit à la liberté d’avorter en France. Les suspicions du voisinage, les accidents mortels, les procès des femmes qui avaient avorté ont fini d’entériner la Loi Veil.

Dans les campagnes Les blanchisseuses battaient le linge et faisaient disparaître les taches témoins. Dans les contes et chants traditionnels, la nuit, les lavandières deviennent fées, fade, fata, destin. Elles viennent d’un monde qui n’est ni la vie, ni la mort. Elles relient les mondes. Les témoignages et le merveilleux se reflètent en miroirs sur l’eau plissé des lavoirs. La conteuse, elle, coud au fil rouge ces récits disséminés en quête d’un héritage oublié.

Tout public (+ de 12ans).

Venez avec votre mug (tisane offerte partagée en fin de spectacle) et pensez à pratiquer le co-voiturage.

Réservation recommandée. .

Salle Communale en Mairie 2 place de la Liberté Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32 contesengranges@gmail.com

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English : Soirée Contée Le Fil de la Quenouille

L’événement Soirée Contée Le Fil de la Quenouille Bissey-sous-Cruchaud a été mis à jour le 2026-08-31 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II