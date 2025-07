Soirée contée Locoal-Mendon

Soirée contée Locoal-Mendon jeudi 21 août 2025.

Soirée contée

Locoal-Mendon Morbihan

Début : 2025-08-21 18:30:00

fin : 2025-08-21 20:00:00

2025-08-21

Bienvenue en Bretagne, pays de contes et légendes !

Profitez de trois rendez-vous estivaux avec une conteuse ou un conteur, accompagnés par un musicien.

Une plongée dans le monde des « marvailhoù » et « sorbiennoù », dans l’univers de l’imaginaire traditionnel de Bretagne. Un voyage extraordinaire à la rencontre des korrigans, des sirènes, des villes englouties, des géants et des dragons volants… Tout public, grands et petits.

Soirées organisées en partenariat avec Ti Douar Alré

Entrée libre Tout public

à partir de 18h30 environ 1h30 .

Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 60 87

