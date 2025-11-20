SOIRÉE CONTÉE L’OISEAU DE VERITE Sète

SOIRÉE CONTÉE L’OISEAU DE VERITE

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Un florilège de contes où se côtoient liberté, audace et imagination.

Plus je dirai, plus je mentirai…Les contes ne sont pas faits pour être crus mais pour être mangés !Comment discerner le vrai du faux dans une histoire ?Un ensemble de contes qui brouille les pistes autour du jeu du mensonge pour mieux dire la vérité.Venez seuls, à plusieurs ou en famille vous serez bien accueillisSoirée pour public adulte (à partir de 8 ans)Réservation conseillée, jauge limitée Tel 06 80 33 66 86 .

An anthology of tales combining freedom, daring and imagination.

Ein Sammelsurium von Märchen, in denen Freiheit, Kühnheit und Fantasie aufeinandertreffen.

Un’antologia di racconti che combinano libertà, audacia e immaginazione.

Una antología de cuentos que combinan libertad, audacia e imaginación.

