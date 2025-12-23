SOIRÉE CONTÉE LUCA MARCHESINI VIDE SON SAC Sète

SOIRÉE CONTÉE LUCA MARCHESINI VIDE SON SAC

Les conteuses des Voix du Vent reçoivent LUCA MARCHESINI. Avec sa parole inventive et voyageuse, ce conteur Franco-Italien viendra vider son sac à la bonne franquette. Il transporte avec lui tout un répertoire lié aux mythes et aux contes traditionnels venus de la Méditerranée.

Les Voix du Vent storytellers welcome LUCA MARCHESINI. This Franco-Italian storyteller, with his inventive and well-traveled lyrics, will be on hand to open up his bag of tricks. He carries with him a whole repertoire of myths and traditional tales from the Mediterranean.

