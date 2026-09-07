Soirée contée, Marais noir de Saint-Coulban, Saint-Père-Marc-en-Poulet

Informations pratiques

Soirée contée Samedi 19 septembre, 19h30 Marais noir de Saint-Coulban Ille-et-Vilaine

8 euros par adulte et 5 euros par enfant (mineur), sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Pour les journées du patrimoine, le Marais noir de Saint-Coulban met en valeur son patrimoine culturel ! Cet espace naturel regorge de nombreuses légendes locales qui vont reprendre vie samedi 19 septembre 2026 à 19h30.

Sous le crépuscule et dans le marais, venez écouter William Landin, conteur du Pays de Rance, qui vous emmènera à la découverte des récits et légendes de la Mare Saint-Coulban où disparitions mystérieuses, paroisse engloutie et serpent à 2 têtes vous attendent !

infos pratiques

samedi 19 septembre 2026 à 19h30 ;

Tarif : 8 euros par adulte et 5 euros par enfant (mineur) ;

Rendez-vous à Boulienne en Saint-Père-Marc-en-Poulet ;

Inscription obligatoire : m.georgeault@fdc35.com.

Marais noir de Saint-Coulban La Mare, 35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 45 50 20 https://fdc35.com/ https://www.facebook.com/MNSC35/ [{« type »: « email », « value »: « m.georgeault@fdc35.com »}] [{« link »: « mailto:m.georgeault@fdc35.com »}] Le Marais Noir de Saint-Coulban est une tourbière de 550 hectares, le plus gros volume de tourbe de Bretagne, riche d’une importante biodiversité animale et végétale. Cette zone humide fait partie du Marais de Dol, au nord du département d’Ille-et-Vilaine. Elle s’étend sur six communes : Miniac-Morvan (pour la moitié), Plerguer, Saint-Père-Marc-en-Poulet, Saint-Guinoux, Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine et Lillemer.

Cet espace naturel est la propriété depuis 1984 de la Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine (FDC35) et de la Fondation pour la Protection de la Nature.

L’entrée libre n’est pas autorisée, mais le site est visitable lors des animations.

https://www.miniac-morvan.fr/le-marais-noir-de-saint-coulban/ Marais Noir de Saint-Coulban

Ferme de Boulienne

35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet

Marais Noir de Saint-Coulban