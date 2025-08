Soirée contée Redon

jeudi 2 octobre 2025.

Soirée contée

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02 19:30:00

Date(s) :

2025-10-02

Paul Maisonneuve revisite des contes traditionnels et les fait voyager dans son imaginaire d’une voix chaude et claire. Les contes et légendes de Bretagne y tiennent une bonne place avec des korrigans tantôt bienfaisants, tantôt malfaisants. Son petit orgue de barbarie l’accompagne pour des respirations musicales.

Il aime les mots goûtus pétris avec gourmandise. Ses contes transportent dans l’émotion, le rêve, l’humour. Mais souvent les contes dépassent les mots, ils dépassent le conteur lui-même car ils viennent de loin, de l’essence même de la vie. .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

