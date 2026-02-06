SOIRÉE CONTÉE

Sète Hérault

Le Roi Petit Soirée contée par LES VOIX DU VENT.

Le Roi Petit Soirée contée par LES VOIX DU VENT. L’hiver n’est pas fini. Dans ces contes, il fait faim, il fait froid.Il y a ceux qui ont beaucoup et ceux qui n’ont rien. De l’innocence, de l’audace et un brin de malice seront-ils suffisants pour échapper au danger et sortir des embûches ? Des histoires pour cheminer et rester éveillés. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 80 33 66 86 lesvoixduvent@yahoo.fr

