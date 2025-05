Soirée contée « Sur les chemins » – Maison du Ronceray Rennes, 17 mai 2025, Rennes.

Soirée contée « Sur les chemins » Maison du Ronceray Rennes Samedi 17 mai, 20h30 6 € / 3€ pour les adhérents / gratuit pour les moins de 12 ans

Avec Lewis Caroll, « Si tu ne sais pas où aller, n’importe quel chemin t’y mènera » Venez donc nous écouter et partir en voyage avec les Oiseaux de passage. Pour adultes et grands enfants (dès 6 ans)

Chaque mois, l’association des Tisseurs de Contes

vous propose une soirée contes selon une thématique. Ce 17 mai 20h30, les conteuses « Les oiseaux de passage » vous emmènent « sur les chemins » et nourrissent vos oreilles, coeurs et imaginaires, de petits et grands. Qu’importe votre âge, quelque part, une histoire attend que vous l’écoutiez, que vous la reconnaissiez, car c’est à vous qu’elle s’adresse…

**Ouverture de la salle à la Maison du Ronceray (quartier Poterie Rennes) dès 20h00 – Ne tardez pas pour profiter des meilleures places**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T22:00:00.000+02:00

Maison du Ronceray Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie 35000 Rennes Ille-et-vilaine La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine