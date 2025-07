Soirée Contée Titou Jallet Sercy

Place Jean françois Clervoy Sercy Saône-et-Loire

Début : 2025-07-08 20:00:00

fin : 2025-07-08 22:30:00

2025-07-08

Contes en Granges et Equi’Lien présentent Titou Jallet et son spectacle « Jean de Lafon’taime ». Spectacle programmé par le passé dans le cadre du Festival des Contes Givrés. Humour et cocasserie au rendez-vous, T Jallet se qualifiant lui même de « détraqué textuel ».

Spectacle pour tout public

Venir avec son siège et son mug

Boissons estivales en vente sur place et tisane fraiche offerte et partagée en fin de spectacle .

Place Jean françois Clervoy Sercy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32 jacques.cercelet@gmail.com

