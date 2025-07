Soirée contes à la carte Rue de Tariec Saint-Pabu

Soirée contes à la carte

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu Finistère

Début : 2025-07-17 20:30:00

fin : 2025-08-14 22:30:00

2025-07-17 2025-07-31 2025-08-14

Florence Le Dreff vous embarque pour une soirée contes à la carte : venez choisir une carte, une lettre, un mot et l’histoire sera pour vous … un moment pour rêver, rire ou frissonner avec des contes et des légendes portés par les vents, ou inspirés par les lieux mais toujours remplis de surprises… Dès 6 ans. Repli possible en cas de pluie. Soirées fraîches, en plein air (vêtements chauds et couvertures conseillés) .

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne

