soirée contes aux Flambeaux Voie de la Magdelaine Montcornet

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Il était une fois au Mont Cornu Samedi 13 septembre 19h Réservation Obligatoire au 06 84 28 63 76

Voie de la Magdelaine Mont Cornu Montcornet 08090 Ardennes Grand Est +33 6 84 28 63 76

English :

Il était une fois au Mont Cornu (Once upon a time on Mont Cornu): Saturday, September 13, 7 p.m. Reservations Required: 06 84 28 63 76

German :

Il était une fois au Mont Cornu Samstag, 13. September 19 Uhr Reservierung erforderlich unter: 06 84 28 63 76

Italiano :

C’era una volta a Mont Cornu: sabato 13 settembre ore 19.00 Prenotazione obbligatoria: 06 84 28 63 76

Espanol :

Érase una vez en el Mont Cornu: sábado 13 de septiembre 19.00 horas Reserva obligatoria: 06 84 28 63 76

