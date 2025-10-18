Lecture musicale Castel’Bar Castelnau-Rivière-Basse
Lecture musicale Castel’Bar Castelnau-Rivière-Basse vendredi 21 novembre 2025.
Lecture musicale
Castel’Bar CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Vivez une soirée unique Arielle Guilbaud et Clara Villanueva de Mysogénial vous invitent à une lecture musicale inspirée du livre Les cheveux de la gitane, accompagnées à la guitare par Alain Pelat et Michael Watts — extraits en espagnol et en français, musique, chansons et dédicaces…
.
Castel’Bar CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 48 08 castelbar65@gmail.com
English :
Experience a unique evening: Arielle Guilbaud and Clara Villanueva from Mysogénial invite you to a musical reading inspired by the book Les cheveux de la gitane, accompanied on guitar by Alain Pelat and Michael Watts? excerpts in Spanish and French, music, songs and dedications?
German :
Erleben Sie einen einzigartigen Abend: Arielle Guilbaud und Clara Villanueva von Mysogénial laden Sie zu einer musikalischen Lesung aus dem Buch Les cheveux de la gitane ein, begleitet von Alain Pelat und Michael Watts auf der Gitarre ? Auszüge auf Spanisch und Französisch, Musik, Lieder und Autogramme?
Italiano :
Vivete una serata unica: Arielle Guilbaud e Clara Villanueva di Mysogénial vi invitano a una lettura musicale ispirata al libro Les cheveux de la gitane, accompagnata alla chitarra da Alain Pelat e Michael Watts? estratti in spagnolo e francese, musica, canzoni e firma del libro?
Espanol :
Viva una velada única: Arielle Guilbaud y Clara Villanueva de Mysogénial le invitan a una lectura musical inspirada en el libro Les cheveux de la gitane, acompañadas a la guitarra por Alain Pelat y Michael Watts? extractos en español y francés, música, canciones y firma de libros?
L’événement Lecture musicale Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2025-11-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65