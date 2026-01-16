Soirée Contes & Chants du Monde à La Croisée à Lopérec. Lopérec
Soirée Contes & Chants du Monde à La Croisée à Lopérec.
Lopérec Finistère
Début : 2026-02-20 20:30:00
2026-02-20
Soirée Contes & Chants du Monde à La Croisée
Vendredi 20 février 2026
⏰ À partir de 20h30
La Croisée Lopérec
La Croisée est un bar-restaurant convivial et vivant, rouvert en mai 2025 grâce à Yannick, Brigitte et Stéven.
Un lieu de rencontres et de partage au cœur de Lopérec, où se croisent musique, bal folk… et conte.
✨ Pour cette soirée spéciale, deux propositions artistiques complémentaires
20h30 21h30 | Céline Contes Cocasses tricotés à la fourche
Des histoires aux accents bretons et québécois, mêlées de chants mutins.
Épopées populaires, mélodies révolutionnaires, souffle d’un autre temps aux couleurs bretonnes et françaises.
Un pied de nez à nos enfermements, des récits culottés à écouter autour d’un verre.
Contes pour adultes et enfants à partir de 7 ans durée 1h
21h45 23h15 | Chants polyphoniques du monde
Place ensuite aux voix qui se croisent et s’entrelacent
chants polyphoniques venus d’ailleurs, répertoires populaires et traditions orales, pour prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse, vibrante et collective.
Bar • Tapas • Cocktails
Participation solidaire prix libre en conscience
Prix conseillé minimum 7 €
Une soirée pour écouter, ressentir, voyager…
Des histoires et des voix à partager, tout simplement. .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
English : Soirée Contes & Chants du Monde à La Croisée à Lopérec.
