Soirée Contes & Chants du Monde à La Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Soirée Contes & Chants du Monde à La Croisée

Vendredi 20 février 2026

⏰ À partir de 20h30

La Croisée Lopérec

La Croisée est un bar-restaurant convivial et vivant, rouvert en mai 2025 grâce à Yannick, Brigitte et Stéven.

Un lieu de rencontres et de partage au cœur de Lopérec, où se croisent musique, bal folk… et conte.

✨ Pour cette soirée spéciale, deux propositions artistiques complémentaires

20h30 21h30 | Céline Contes Cocasses tricotés à la fourche

Des histoires aux accents bretons et québécois, mêlées de chants mutins.

Épopées populaires, mélodies révolutionnaires, souffle d’un autre temps aux couleurs bretonnes et françaises.

Un pied de nez à nos enfermements, des récits culottés à écouter autour d’un verre.

Contes pour adultes et enfants à partir de 7 ans durée 1h

21h45 23h15 | Chants polyphoniques du monde

Place ensuite aux voix qui se croisent et s’entrelacent

chants polyphoniques venus d’ailleurs, répertoires populaires et traditions orales, pour prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse, vibrante et collective.

Bar • Tapas • Cocktails

Participation solidaire prix libre en conscience

Prix conseillé minimum 7 €

Une soirée pour écouter, ressentir, voyager…

Des histoires et des voix à partager, tout simplement. .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

