SOIRÉE CONTES DE 1001 NUITS Saint-Étienne-Vallée-Française

SOIRÉE CONTES DE 1001 NUITS

Rendez-vous à la Dimanche à la Campagne, samedi 21 mars, à 19h, pour une soirée Contes de 1001 nuits proposée par Lisa David Dupré. Réservation obligatoire avant le 19 mars sur place ou par téléphone. Tarif 9 € .

Restaurant Dimanche à la campagne Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 64 96 92 36

Join us at Dimanche à la Campagne for an evening of Contes de 1001 nuits , presented by Lisa David Dupré. Reservations required by March 19 on site or by telephone. Price: 9 ?

