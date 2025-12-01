Soirée Contes de l’hiver par Galinette CAUTERETS Cauterets

Soirée Contes de l’hiver par Galinette

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

2025-12-22

Des histoires d’animaux ordinaires ou extraordinaires, des lieux peuplés d’être fantastiques, des personnages appartenant aux contes traditionnels,…. Ces histoires, enrichies au fil du temps, transmises de génération en génération, se racontent lors des longues soirées d’hiver.

Rire, rêver, découvrir et partager sont les maîtres-mots de ce moment hors du temps que nous vous proposons. Une avant-veille de Noël festive et conviviale, à vivre en famille!

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

Stories of ordinary or extraordinary animals, places inhabited by fantastic beings, characters from traditional tales,…. These stories, enriched over time and handed down from generation to generation, are told on long winter evenings.

Laughing, dreaming, discovering and sharing are the key words of this timeless event. A festive and convivial Christmas Eve for the whole family!

German :

Geschichten von gewöhnlichen oder außergewöhnlichen Tieren, von Orten, die von fantastischen Wesen bevölkert sind, von Figuren, die zu den traditionellen Märchen gehören,…. Diese Geschichten, die im Laufe der Zeit bereichert und von Generation zu Generation weitergegeben wurden, werden an langen Winterabenden erzählt.

Lachen, träumen, entdecken und teilen sind die Schlüsselwörter dieses zeitlosen Moments, den wir Ihnen anbieten. Ein festlicher und geselliger Vorweihnachtsabend für die ganze Familie!

Italiano :

Storie di animali comuni o straordinari, di luoghi abitati da esseri fantastici, di personaggi dei racconti tradizionali,…. Queste storie, arricchite nel tempo e tramandate di generazione in generazione, vengono raccontate nelle lunghe serate invernali.

Ridere, sognare, scoprire e condividere sono le parole chiave di questa serata senza tempo. Una vigilia di Natale festosa e conviviale per tutta la famiglia!

Espanol :

Historias de animales ordinarios o extraordinarios, lugares habitados por seres fantásticos, personajes de cuentos tradicionales,…. Estas historias, enriquecidas con el tiempo y transmitidas de generación en generación, se cuentan en largas veladas invernales.

Reír, soñar, descubrir y compartir son las palabras clave de esta velada intemporal. Una Nochebuena festiva y agradable para toda la familia

