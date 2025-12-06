Soirée contes de Noël à Caniac-du-Causse

Caniac-du-Causse

2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Les Fables de la Fontaine, en spectacle de rue par nos jeunes caniacois. Venez admirer nos belles décorations de Noël faites par les bénévoles !

Vin chaud et chocolat chaud offert. .

Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 21 17 23

The Fables de la Fontaine, a street performance by our young Caniacs

