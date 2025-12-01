Soirée contes de Noël Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Soirée contes de Noël

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Quand la nuit s’illumine de milliers d’étoiles et que les guirlandes scintillent, la médiathèque s’endort doucement… mais les histoires, elles, s’éveillent.

En pyjama ou lovés dans la chaleur d’un plaid, petits et grands sont invités à tendre l’oreille les conteurs et conteuses de l’association Contilène feront résonner la magie de Noël à travers récits et merveilles.

Un instant suspendu, hors du temps, pour rêver ensemble au cœur de l’hiver…

Espace conte de la médiathèque

Public familial

Sur inscription .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

