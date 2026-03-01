Soirée contes de Pâques Place de la résistance Saint-Trojan-les-Bains

Soirée contes de Pâques Place de la résistance Saint-Trojan-les-Bains mardi 31 mars 2026.

Soirée contes de Pâques

Place de la résistance Bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 18:00:00
fin : 2026-03-31 19:30:00

Date(s) :
2026-03-31

Soirée contes autour de l’univers de Pâques avec raconte-tapis, kamishibaï.
  .

Place de la résistance Bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 91 86 40  biblio-stj@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Easter storytelling evening

An evening of storytelling around the world of Easter, with storytelling and kamishibai.

L’événement Soirée contes de Pâques Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

Prochains événements à Saint-Trojan-les-Bains (Charente-Maritime)