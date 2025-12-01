Soirée contes d’hiver Ferme d’Hermeillon Saint-M’Hervé

Soirée contes d’hiver Ferme d’Hermeillon

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Soirée contes d’hiver organisée par la ferme d’Hermeillon le samedi 13 décembre 2025 de 16h à 17h.

Soirée contes au cœur de la ferme, avec les chèvres !

Vin chaud et jus de pommes chaud & crèpes.

6€ l’entrée (boissons et crêpes non inclus)

Gratuit pour les moins de 3 ans

5€ avec le pass annuel

Ferme d’Hermeillon, Saint M’Hervé.

Infos et réservations sur www.lafermedhermeillon.fr ou fermehermeillon@gmail.com .

Lieu-dit Hermillon Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 47 93

