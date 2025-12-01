Soirée contes d’hiver Ferme d’Hermeillon Saint-M’Hervé
Lieu-dit Hermillon Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Soirée contes d’hiver organisée par la ferme d’Hermeillon le samedi 13 décembre 2025 de 16h à 17h.
Soirée contes au cœur de la ferme, avec les chèvres !
Vin chaud et jus de pommes chaud & crèpes.
6€ l’entrée (boissons et crêpes non inclus)
Gratuit pour les moins de 3 ans
5€ avec le pass annuel
Ferme d’Hermeillon, Saint M’Hervé.
Infos et réservations sur www.lafermedhermeillon.fr ou fermehermeillon@gmail.com .
Lieu-dit Hermillon Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 47 93
