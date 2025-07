Soirée contes du soleil à la lune Andlau

Soirée contes du soleil à la lune Andlau samedi 12 juillet 2025.

Soirée contes du soleil à la lune

Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12 19:30:00

Date(s) :

2025-07-12

Une ribambelle de conteurs et musiciens vous convient à venir écouter moulte histoires et mélodies du temps jadis.

Oyez, petits et grands, venez nombreux du soleil couchant à la lune montante écoutez moulte histoires et mélodies du temps jadis qui résonneront dans les murailles de cette citadelle d’altitude.

Avec les conteurs :

Emmanuelle Filippi Hahn, Catherine Paira Piron, Etienne Brandt et les musiciens Sara Buffler, Albane Mosser, Sylvain Piron et d’autres amis conteurs et musiciens !

de 18h à 19h30 Contes en famille

de 20h à 22h Contes pour les grands enfants

Participation à l’une des deux parties : 5 €

Buvette sur place (pas de petite restauration)

Le nombre de spectateurs étant limité, la réservation est obligatoire .

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 41 03 20 bonjour@chateaudandlau.com

English :

A host of storytellers and musicians invite you to come and listen to a wealth of stories and melodies from days gone by.

German :

Ein bunter Strauß von Geschichtenerzählern und Musikern lädt Sie dazu ein, Geschichten und Melodien aus alten Zeiten zu hören.

Italiano :

Una schiera di narratori e musicisti vi invita a venire ad ascoltare un’infinità di storie e melodie dei tempi passati.

Espanol :

Una serie de narradores y músicos le invitan a escuchar un sinfín de historias y melodías de antaño.

