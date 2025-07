Soirée contes en pyjama Place Jean-Louis Labbé Broons

Soirée contes en pyjama Place Jean-Louis Labbé Broons vendredi 17 octobre 2025.

Soirée contes en pyjama

Place Jean-Louis Labbé Médiathèque Broons Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

Date(s) :

2025-10-17

« Pendant que l’arbre pousse… » avec Stéphane Couture

Montez sur le dos de l’oiseau dans un décor tissé au son des musiques métissées. Suivez le fil des histoires contées par Stéphane Couture. Venez parcourir le monde depuis ses origines, du plus profond des mers aux plus hauts sommets des Himalaya. Evadez-vous au fil des récits, au gré des chansons, au son de l’arc musical, de la harpe celtique, de la flûte et des percussions.

Pour les enfants de 5 à 10 ans accompagné d’un parent

Sur inscription .

Place Jean-Louis Labbé Médiathèque Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée contes en pyjama Broons a été mis à jour le 2025-07-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme