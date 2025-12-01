Soirée contes en pyjama Déols
Soirée contes en pyjama Déols vendredi 12 décembre 2025.
Soirée contes en pyjama
5 Avenue Paul Langevin Déols Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi 2025-12-12
En attendant Noël, les bénévoles de l’association Lire et faire lire ont préparé de tendres contes et histoires pour les enfants.
Confortablement installés sur des couvertures, les petits sont invités à venir en pyjama, accompagnés de leur doudou, pour partager un moment complice avec leurs parents.
À partir de 5 ans Gratuit, sur réservation. .
5 Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 32 76 mediatheque@ville-deols.fr
English :
In the run-up to Christmas, volunteers from the Lire et faire lire association have prepared some tender tales and stories for the children.
