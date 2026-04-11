Soirée contes en sac et en vrac Médiathèque de Surgères Surgères
Soirée contes en sac et en vrac Médiathèque de Surgères Surgères mardi 21 avril 2026.
Surgères
Soirée contes en sac et en vrac
Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Les Paroles Vagabondes sont de retour à la médiathèque avec leur nouvelle Racontée, puisée dans le répertoire d’Henri Gougaud.
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Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80 mediatheque@ville-surgeres.fr
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English :
Les Paroles Vagabondes return to the media library with their new Racontée, drawn from the repertoire of Henri Gougaud.
L’événement Soirée contes en sac et en vrac Surgères a été mis à jour le 2026-04-08 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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