Soirée contes en sac et en vrac Médiathèque de Surgères Surgères

Surgères

Soirée contes en sac et en vrac

Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Les Paroles Vagabondes sont de retour à la médiathèque avec leur nouvelle Racontée, puisée dans le répertoire d’Henri Gougaud.

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Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80 mediatheque@ville-surgeres.fr

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English :

Les Paroles Vagabondes return to the media library with their new Racontée, drawn from the repertoire of Henri Gougaud.

L’événement Soirée contes en sac et en vrac Surgères a été mis à jour le 2026-04-08 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin