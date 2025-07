Soirée contes et chansons Festival Chés Wèpes Le Boisle

Soirée contes et chansons Festival Chés Wèpes Le Boisle jeudi 31 juillet 2025.

Soirée contes et chansons Festival Chés Wèpes

Le Boisle Somme

2025-07-31 20:00:00

2025-07-31

Le Boisle 20H -Salles des fêtes (derrière la mairie)

Avec Didier Gayant et Max-André Lézy

S’agirait-il d’un dialogue entre deux rongeurs ?

Mais que nenni ! , aurait dit La Fontaine, qui aurait pu faire dialoguer les protagonistes dans la langue de Froissart et d’Adam de La Halle…

Le rat des villes, ce sera Max-André Lézy, alias Ch’Roubaignot, et le rat des champs sera Didier Gayant, bercé dès l’enfance par le picard de sa grand-mère à Saint-Pol-sur-Ternoise, et aujourd’hui installé à Douriez. Il laisse libre cours à son amour du picard dans des lectures, des contes et des diries. .

Le Boisle 80150 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 17 00

