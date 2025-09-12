Soirée contes et légendes des Pyrénées Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Soirée contes et légendes des Pyrénées

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-12 16:00:00

fin : 2025-09-12 18:00:00

2025-09-12

Veillée avec conteur pour découvrir les mythes et légendes pyrénéennes avec Nadette Carita.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

An evening with a storyteller to discover Pyrenean myths and legends with Nadette Carita.

German :

Nachtwache mit Geschichtenerzähler, um die Mythen und Legenden der Pyrenäen zu entdecken, mit Nadette Carita.

Italiano :

Una serata con un narratore per scoprire i miti e le leggende dei Pirenei con Nadette Carita.

Espanol :

Una velada con cuentacuentos para descubrir los mitos y leyendas de los Pirineos con Nadette Carita.

