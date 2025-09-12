Soirée contes et légendes des Pyrénées Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Soirée contes et légendes des Pyrénées Maison de la Montagne Argelès-Gazost vendredi 12 septembre 2025.
Soirée contes et légendes des Pyrénées
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 16:00:00
fin : 2025-09-12 18:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Veillée avec conteur pour découvrir les mythes et légendes pyrénéennes avec Nadette Carita.
.
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
English :
An evening with a storyteller to discover Pyrenean myths and legends with Nadette Carita.
German :
Nachtwache mit Geschichtenerzähler, um die Mythen und Legenden der Pyrenäen zu entdecken, mit Nadette Carita.
Italiano :
Una serata con un narratore per scoprire i miti e le leggende dei Pirenei con Nadette Carita.
Espanol :
Una velada con cuentacuentos para descubrir los mitos y leyendas de los Pirineos con Nadette Carita.
L’événement Soirée contes et légendes des Pyrénées Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-08-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65