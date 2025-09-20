Soirée contes et musique avec Patrick Ewen Route de Barnenez Plouezoc’h

Soirée contes et musique avec Patrick Ewen

Route de Barnenez Cairn de Barnénez Plouezoc’h Finistère

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20 21:45:00

L’association « les illuminés de la baie » vous propose d’investir le Cairn de Barnenez le temps d’une soirée contée et musicale avec Patrik Ewen et ses musiciens ! Un moment magique sur un site exceptionnel de plus de 7000 ans d’histoire. Patrik Ewen nous embarque pour un voyage dans son univers musical, au travers de ses contes et de son répertoire de chansons.

Réservation en ligne obligatoire/ Nombre de places limitées. Prévoyez vos couvertures, vos coussins, ou vos transats pour vous installer sur la prairie du cairn et/ou vos parapluies selon la météo!

En cas de fortes intempéries, l’évènement sera relocalisé dans une salle sur Plouezoc’h.

Malheureusement, l’accès au site n’est pas homologué pour les PMR.

Les places de parking étant limitées, pensez, dans la mesure du possible, à covoiturer! .

Route de Barnenez Cairn de Barnénez Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 2 98 67 24 73

