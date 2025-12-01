Soirée Contes et Musique Conte? Raconte! Saint-Ulphace

Soirée Contes et Musique Conte? Raconte!

Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe

Début : 2025-12-12 20:15:00

Soirée Contes et Musiques Etranges Voyages Laure Urgin (contes) et Louise & Patrick Marty (musique).

Histoires, voix, guitare, harpe… un moment suspendu, à la lueur du feu.

Une soirée où l’imaginaire prend la route.

Laure Urgin, conteuse, ouvre la porte à des histoires qui basculent du réel vers l’inattendu.

Louise et Patrick Marty donnent souffle, rythme et atmosphère au récit avec leurs instruments.

Les mots se transforment, la musique accompagne, et le voyage commence villages lointains, créatures discrètes, chemins où tout peut arriver…

Un spectacle vivant, simple et poétique, pour adultes et enfants dès 6 ans.

Durée 1h Public familial. Participation libre. À écouter au coin du feu, sans écran, juste l’oreille et l’imagination. .

Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 59 29 34 27

