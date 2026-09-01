Soirée contes et musique Le Grand-Manger Le Faouët
vendredi 18 septembre 2026 · Le Grand-Manger · Le Faouët
Informations pratiques
Le Faouët
Soirée contes et musique
Le Grand-Manger 28 Rue du Château Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Que se passe-t-il quand un pêcheur vole la reine de la mer, quand un petit poussin fait face à plus fort que lui et quand un jeune homme se trouve embarqué dans une ronde infinie ? Un spectacle de contes d’une bande de copains des quatre coins du pays de Lorient et Quimperlé qui vous embarque au son de la musique bretonne vers une contrée imaginaire située quelque part au large des pays baltes, en direction des terres d’Afrique de l’Ouest et à la lisière du Kreiz Breizh. Durée : 1h environ pour petits et grands. Pizzas au feu de bois. .
Le Grand-Manger 28 Rue du Château Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 9 73 59 16 09
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English :
L’événement Soirée contes et musique Le Faouët a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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