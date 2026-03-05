Soirée contes et patrimoine

Saint-Péver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 20:00:00

fin : 2026-04-15 21:30:00

Date(s) :

2026-04-15

L’office de tourisme Falaises d’Armor vous invite à une soirée contes et patrimoine en forêt d’Avaugour-Bois Meur avec Marine et Marc-Henry, contes sur les traces des charbonniers et sabotiers par Marc-Henry, un jeu sur les vieux métiers insolites sera proposé. Pas de réservation, paiement sur place. 5€ et gratuit moins de 10 ans. .

Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée contes et patrimoine Saint-Péver a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Falaises d’Armor