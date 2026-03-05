Soirée contes et patrimoine Saint-Péver
Soirée contes et patrimoine Saint-Péver mercredi 15 avril 2026.
Soirée contes et patrimoine
Saint-Péver Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 20:00:00
fin : 2026-04-15 21:30:00
Date(s) :
2026-04-15
L’office de tourisme Falaises d’Armor vous invite à une soirée contes et patrimoine en forêt d’Avaugour-Bois Meur avec Marine et Marc-Henry, contes sur les traces des charbonniers et sabotiers par Marc-Henry, un jeu sur les vieux métiers insolites sera proposé. Pas de réservation, paiement sur place. 5€ et gratuit moins de 10 ans. .
Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée contes et patrimoine Saint-Péver a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Falaises d’Armor