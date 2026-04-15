Soirée Contes, Foyer Rural de Clarac, Clarac

Soirée Contes Samedi 18 avril, 20h00 Foyer Rural de Clarac Haute-Garonne

Spectacle au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T21:30:00+02:00

Pour mon plus grand plaisir, la fédération des foyers ruraux m’a contacté pour venir animer une journée avec 8 conteurs et conteuses amateurs des Foyers Ruraux :)

Le samedi 18 avril nous allons donc nous retrouver toute la journée à Clarac pour préparer ensemble un spectacle que nous vous présenterons le soir même. Ainsi venez découvrir les univers différents de chaque conteur et conteuse pour cette soirée unique qui sera je l’espère riche en partage et émotions !

Le spectacle est à partir de 8 ans et proposera diverses histoires du répertoire traditionnel.

Pas de réservation nécessaire

Site internet du Foyer Rural de Clarac : https://www.clarac31.fr/foyer-rural-intercommunal-de-clarac-fric-

Foyer Rural de Clarac 15 Chemin de Sainte-Anne, 31210 Clarac Clarac 31210 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.clarac31.fr/foyer-rural-intercommunal-de-clarac-fric-« }]

Suzon Mouilleau et les conteurs des foyers ruraux Soirée contes contes

Agathe Degorces