Soirée Contes- Histoires à réveiller les morts Le Coq qui dit certes Die
Le Coq qui dit certes Cour de Coté Cairn Die Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-01 20:30:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Par le collectif des contants, Virginie Léone, Jéremy et Ghislain.
Le Coq qui dit certes Cour de Coté Cairn Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 10 01 17
English :
By the contants collective, Virginie Léone, Jéremy and Ghislain.
German :
Vom Kollektiv der Contants, Virginie Léone, Jéremy und Ghislain.
Italiano :
A cura del collettivo contants, Virginie Léone, Jéremy e Ghislain.
Espanol :
Por el colectivo contants, Virginie Léone, Jéremy y Ghislain.
