Soirée contes & histoires Les animaux fantastiques Square de la médiathèque Ornans

Soirée contes & histoires Les animaux fantastiques

Square de la médiathèque 26 rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Pour la 10e édition de la soirée Contes & Histoires, le pôle socioculturel et Familles Rurales du Pays d’Ornans vous proposent de vivre une soirée féérique riche en spectacles, animations et expositions avec pour fil rouge la thématique des animaux fantastiques.

Gratuit, réservation sur place.

Buvette et petite restauration à la salle des Isles Basses (dès 17h30)

Programme détaillé sur ornans.fr .

Square de la médiathèque 26 rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée contes & histoires Les animaux fantastiques

L’événement Soirée contes & histoires Les animaux fantastiques Ornans a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON