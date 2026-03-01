Soirée contes Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Soirée contes Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon vendredi 27 mars 2026.
Soirée contes Kaïflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Participez à une soirée de contes improvisés au Kaïflo.
Entrée libre, consommation sur place.
Réservation recommandée. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
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English :
Join us for an evening of improvised storytelling at Kaïflo.
L’événement Soirée contes Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-03-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis