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Soirée contes : la vie secrète des objets – Les Tisseurs de contes Maison du Ronceray (Rennes) Rennes

samedi 3 octobre 2026 · Maison du Ronceray (Rennes) · Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Maison du Ronceray (Rennes)
Adresse
110 rue de la Poterie 35200 Rennes
Ville
Rennes

Soirée contes : la vie secrète des objets – Les Tisseurs de contes Maison du Ronceray (Rennes) Rennes Samedi 3 octobre, 20h30

Des histoires où tasses, balais et bobines de fil prennent vie. Manipulés par les conteurs pour une narration visuelle et sensible, mêlant poésie et humour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-03T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-03T22:00:00.000+02:00

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Maison du Ronceray (Rennes) 110 rue de la Poterie 35200 Rennes Rennes


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