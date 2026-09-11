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Soirée contes : la vie secrète des objets – Les Tisseurs de contes Maison du Ronceray (Rennes) Rennes
samedi 3 octobre 2026 · Maison du Ronceray (Rennes) · Rennes
Informations pratiques
Soirée contes : la vie secrète des objets – Les Tisseurs de contes Maison du Ronceray (Rennes) Rennes Samedi 3 octobre, 20h30
Des histoires où tasses, balais et bobines de fil prennent vie. Manipulés par les conteurs pour une narration visuelle et sensible, mêlant poésie et humour.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-03T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-03T22:00:00.000+02:00
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Maison du Ronceray (Rennes) 110 rue de la Poterie 35200 Rennes Rennes
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