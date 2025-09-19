Soirée Contes Le Poulailler Le Havre

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Conte traditionnel mêlé à des récits plus contemporains.

Il est question d’un mort qui ne l’est pas et d’un autre qui ne devrait pas l’être mais qui l’est, de deux soeurs qui entendent ce qui n’est pas mais n’entendent pas ce qui est, d’une femme qui se réjouit de ce qui n’est pas et d’un homme qui ne se réjouit pas de ce qui est. Vous n’avez pas tout compris ? Venez nous écouter, on va tout vous expliquer ! Promis, juré !

Réservation obligatoire .

+33 2 35 43 32 06 contact@lepoulailler-lehavre.fr

