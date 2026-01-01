SOIREE CONTES Place Verdun Montréjeau
SOIREE CONTES Place Verdun Montréjeau vendredi 16 janvier 2026.
SOIREE CONTES
Place Verdun CINEMA LES VARIETES Montréjeau Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Une douce soirée au cinema!
Michel Bazin conteur nous propose une soirée contes confortablement installés au cinema. Organisé en partenariat avec le comité des fêtes .
Place Verdun CINEMA LES VARIETES Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie contact@cinemalesvarietes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A sweet evening at the cinema!
L’événement SOIREE CONTES Montréjeau a été mis à jour le 2026-01-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE