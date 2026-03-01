Soirée Contes Musicaux

Salle des fêtes Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Durant ce mois de mars ça va swinguer !

Découvrez 3 dates, 3 lieux pour profiter de 3 soirées musicales gratuites !

Les élèves et les professeurs de l’EMI (Ecole Musicale Intercommunale) Touraine Val de Vienne , ainsi que les élèves des écoles du territoire ont prévu ces concerts pour vous !

Durant ce mois de mars ça va swinguer !

Découvrez 3 dates, 3 lieux pour profiter de 3 soirées musicales gratuites !

Les élèves et les professeurs de l’EMI (Ecole Musicale Intercommunale) Touraine Val de Vienne , ainsi que les élèves des écoles du territoire ont prévu ces concerts pour vous !

Pour cette deuxième soirée Je boude ! C’est pas du gâteau ! avec la participation des enfants de l’école publique Raymond Queneau.

Prochain et dernier rendez-vous à Panzoult (soirée concert événement) le 30 mars. .

Salle des fêtes Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 46 65 05 15

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English :

March is the month to swing!

Discover 3 dates, 3 venues to enjoy 3 free musical evenings!

Students and teachers from EMI (Ecole Musicale Intercommunale) Touraine Val de Vienne, as well as students from local schools, have planned these concerts for you!

L’événement Soirée Contes Musicaux Saint-Épain a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme