Soirée contes Parole de menteur Quai des Mariniers Gennes-Val-de-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 20:00:00

2025-10-18

La bibliothèque Au Fil de Lire vous invite à un moment hors du temps avec le spectacle « Parole de menteur », présenté par la compagnie Ydedal et interprété par Frédéric de Coninck.

Un voyage fascinant à travers des contes du monde et d’ailleurs, entre rêve, humour, sagesse et imagination. Un rendez-vous pour petits et grands, à partager en famille !

Samedi 18 octobre 2025 de 19h à 20h. .

Quai des Mariniers Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 51 66 53 aufildelire@laposte.net

English :

The Au Fil de Lire library invites you to enjoy a moment out of time with the show « Parole de menteur », presented by the Ydedal company and performed by Frédéric de Coninck.

German :

Die Bibliothek Au Fil de Lire lädt Sie zu einem zeitlosen Moment mit dem Stück « Parole de menteur » ein, das von der Theatergruppe Ydedal präsentiert und von Frédéric de Coninck interpretiert wird.

Italiano :

La biblioteca Au Fil de Lire vi invita a fare un salto nel tempo con lo spettacolo « Parole de menteur », presentato dalla compagnia Ydedal e interpretato da Frédéric de Coninck.

Espanol :

La biblioteca Au Fil de Lire le invita a un momento fuera del tiempo con el espectáculo « Parole de menteur », presentado por la compañía Ydedal e interpretado por Frédéric de Coninck.

