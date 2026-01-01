Soirée contes Ferme de messouflin Ploumoguer
Soirée contes Ferme de messouflin Ploumoguer vendredi 30 janvier 2026.
Soirée contes
Ferme de messouflin Brasserie Arvarus Ploumoguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Les contes, ça peut être pour les enfants, mais pas que…
Les contes pour les grands nous viennent de la nuit des temps et ils sont toujours d’actualité !
Il y a bien sûr, ceux qui font rire, ceux qui font peur, mais aussi ceux qui dérangent, ceux qui font se demander qu’est-ce que j’aurais fait à sa place?
Venez le temps d’une contée vous glisser dans la peau de personnages improbables ! Venez rire, frémir, rêver, voyager sans quitter votre chaise avec les conteuses de L’association Grain de Sel Grain de Sable
– à 18 h une contée enfants ( durée 3/4 h)
– à 19 h15 une contée adultes ados (durée 1 h)
La contée adultes sera suivie d’un buffet partagé, autour des plats salés ou sucrés que vous aurez amenés.
inscriptions sur vielocale@ploumoguer.bzh ou memestra@arvarus.bzh .
Ferme de messouflin Brasserie Arvarus Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 9 81 00 11 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée contes
L’événement Soirée contes Ploumoguer a été mis à jour le 2026-01-26 par OT IROISE BRETAGNE