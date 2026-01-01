Soirée contes Ferme de messouflin Ploumoguer

Soirée contes

Ferme de messouflin Brasserie Arvarus Ploumoguer

30 janvier 2026, 18:00

Les contes, ça peut être pour les enfants, mais pas que…

Les contes pour les grands nous viennent de la nuit des temps et ils sont toujours d’actualité !

Il y a bien sûr, ceux qui font rire, ceux qui font peur, mais aussi ceux qui dérangent, ceux qui font se demander qu’est-ce que j’aurais fait à sa place?

Venez le temps d’une contée vous glisser dans la peau de personnages improbables ! Venez rire, frémir, rêver, voyager sans quitter votre chaise avec les conteuses de L’association Grain de Sel Grain de Sable

– à 18 h une contée enfants ( durée 3/4 h)

– à 19 h15 une contée adultes ados (durée 1 h)

La contée adultes sera suivie d’un buffet partagé, autour des plats salés ou sucrés que vous aurez amenés.

inscriptions sur vielocale@ploumoguer.bzh ou memestra@arvarus.bzh .

