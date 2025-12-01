Soirée contes Kistin Café Runan

Soirée contes

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Soirée contes avec Anne Gaëlle .

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 02 48 95

English :

L’événement Soirée contes Runan a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol