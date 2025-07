Soirée contes Domaine du Rieu Frais Sainte-Jalle

Soirée contes Domaine du Rieu Frais Sainte-Jalle jeudi 7 août 2025.

Soirée contes

Domaine du Rieu Frais 120 Chemin du Rieu Frais Sainte-Jalle Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Samedi 2025-08-07

2025-08-07

Soirée contes dans le pré sous l’arbre

Contes lus par la conteuse Dany

1ère partie petit concert de flûte de Nahtalie Parmenova

Domaine du Rieu Frais 120 Chemin du Rieu Frais Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 31 54 jean-yves.liotaud@orange.fr

English :

Storytelling evening in the meadow under the tree

Tales read by storyteller Dany

1st part: small flute concert by Nahtalie Parmenova

German :

Märchenabend auf der Wiese unter dem Baum

Märchen, vorgelesen von der Märchenerzählerin Dany

1. Teil kleines Flötenkonzert von Nahtalie Parmenova

Italiano :

Serata di narrazione nel prato sotto l’albero

Storie lette dalla narratrice Dany

1a parte: breve concerto di flauto di Nahtalie Parmenova

Espanol :

Tarde de cuentos en el prado bajo el árbol

Cuentos leídos por el cuentacuentos Dany

1ª parte: breve concierto de flauta de Nahtalie Parmenova

L’événement Soirée contes Sainte-Jalle a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale