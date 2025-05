Soirée contes spectacle et scène ouverte – Le Rouge Gorge Parthenay, 24 mai 2025 20:00, Parthenay.

Deux-Sèvres

Soirée contes spectacle et scène ouverte Le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24 23:30:00

2025-05-24

Profitez de cette soirée tous publics à PRIX LIBRE ! on vous proposera en repas une soupe de printemps, et le bar sera ouvert aux adhérents de l’asso. N’ayez pas peur et laissez-vous tenter… vous en redemanderez !

20h SCÈNE OUVERTE ! venez raconter une histoire, chanter une chanson, lire un bout de livre ou de poésie…

21h SPECTACLE « CONTES GRAND CRU » par Colin Crapahute Qu’y-a-t-il dans ces bouteilles ? Des contes pardi ! Venez goûter à ma sélection d’histoires: paysan philosophe, géant dévoreur de village, océan magique… et bien d’autres choses !

La soirée est organisée par le collectif de la St Bobard et servira à financer d’autres évènements de contes à Parthenay ! Venez nombreux.ses ! .

Le Rouge Gorge 6 Rue Béranger

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine debutdelafaim@gmail.com

