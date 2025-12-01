Soirée contes Rue du Faubourg de Marcy Varzy
Soirée contes Rue du Faubourg de Marcy Varzy samedi 13 décembre 2025.
Soirée contes
Rue du Faubourg de Marcy Ancienne huilerie Varzy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Soirée contes Veillée au coin de la cheminée avec Jany Neveux Entrée libre et gratuite .
Rue du Faubourg de Marcy Ancienne huilerie Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 88
English : Soirée contes
L’événement Soirée contes Varzy a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Clamecy Haut Nivernais