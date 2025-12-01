Soirée contes Rue du Faubourg de Marcy Varzy

Soirée contes

Rue du Faubourg de Marcy Ancienne huilerie Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Soirée contes Veillée au coin de la cheminée avec Jany Neveux Entrée libre et gratuite .

Rue du Faubourg de Marcy Ancienne huilerie Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 88

English : Soirée contes

L’événement Soirée contes Varzy a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Clamecy Haut Nivernais