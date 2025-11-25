Soirée contre les violences faites aux Femmes Encagnane Aix-en-Provence

Soirée contre les violences faites aux Femmes

Mardi 25 novembre 2025 à partir de 17h30. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Mareschale commémore la journée de lutte contre les violences faites aux femmes exposition, performance dansée, lecture théâtralisée, débat. À partir de 15 ans

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

La Mareschale commemorates the day of action against violence against women: exhibition, dance performance, staged reading, debate. Ages 15 and up

La Mareschale gedenkt des Tages zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen: Ausstellung, Tanzperformance, szenische Lesung, Debatte. Ab 15 Jahren

La Mareschale commemora la giornata di azione contro la violenza sulle donne con una mostra, uno spettacolo di danza, una lettura scenica e un dibattito. Dai 15 anni in su

La Mareschale conmemora el día de acción contra la violencia hacia las mujeres con una exposición, un espectáculo de danza, una lectura dramatizada y un debate. A partir de 15 años

