Informations pratiques

Plurien

Soirée conviviale à la Ferme des Caps

4 Lieu-dit La Ville Halna Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 16:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Au programme

De 17h à 20h Marché de producteurs locaux

L’occasion de découvrir les producteurs du territoire et de déguster de bons produits locaux.

À partir de 20h Fest-noz

Initiation et danses bretonnes dans une ambiance chaleureuse et festive, accessible à tous, débutants comme confirmés.

Le distillateur de la Ferme des Caps sera également présent toute la journée, une belle occasion d’échanger autour de son savoir-faire et de découvrir l’eau-de-vie de bière.

Sur place restauration, crêpes, glaces et buvette.

Entrée gratuite et sans réservation. .

4 Lieu-dit La Ville Halna Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 60 76 88

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English :

L’événement Soirée conviviale à la Ferme des Caps Plurien a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor