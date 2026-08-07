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AGENDA · Plurien

Soirée conviviale à la Ferme des Caps Plurien

mardi 11 août 2026 · Plurien

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
4 Lieu-dit La Ville Halna
Ville
22240 Plurien
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plurien

Soirée conviviale à la Ferme des Caps

4 Lieu-dit La Ville Halna Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Au programme

De 17h à 20h Marché de producteurs locaux
L’occasion de découvrir les producteurs du territoire et de déguster de bons produits locaux.

À partir de 20h Fest-noz
Initiation et danses bretonnes dans une ambiance chaleureuse et festive, accessible à tous, débutants comme confirmés.
Le distillateur de la Ferme des Caps sera également présent toute la journée, une belle occasion d’échanger autour de son savoir-faire et de découvrir l’eau-de-vie de bière.

Sur place restauration, crêpes, glaces et buvette.

Entrée gratuite et sans réservation.   .

4 Lieu-dit La Ville Halna Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 60 76 88 

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English :

L’événement Soirée conviviale à la Ferme des Caps Plurien a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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