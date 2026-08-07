Soirée conviviale à la Ferme des Caps Plurien
mardi 11 août 2026 · Plurien
Informations pratiques
Plurien
Soirée conviviale à la Ferme des Caps
4 Lieu-dit La Ville Halna Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Au programme
De 17h à 20h Marché de producteurs locaux
L’occasion de découvrir les producteurs du territoire et de déguster de bons produits locaux.
À partir de 20h Fest-noz
Initiation et danses bretonnes dans une ambiance chaleureuse et festive, accessible à tous, débutants comme confirmés.
Le distillateur de la Ferme des Caps sera également présent toute la journée, une belle occasion d’échanger autour de son savoir-faire et de découvrir l’eau-de-vie de bière.
Sur place restauration, crêpes, glaces et buvette.
Entrée gratuite et sans réservation. .
4 Lieu-dit La Ville Halna Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 60 76 88
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English :
L’événement Soirée conviviale à la Ferme des Caps Plurien a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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