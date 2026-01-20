Soirée conviviale à la ferme Route de la Batailleuse Rochejean
Soirée conviviale à la ferme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-02-10 19:30:00
fin : 2026-02-17 23:59:00
2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03
Une visite guidée et une fondue au Comté bio un bon moment passé ensemble dans notre ferme. Bal folk en soirée.
Réservation obligatoire. .
Route de la Batailleuse A la ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 contact@claj-batailleuse.fr
English : Soirée conviviale à la ferme
