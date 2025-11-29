Soirée conviviale avec Saint-Léonard Balesti l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Soirée conviviale avec Saint-Léonard Balesti

l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Soirée conviviale organisée par l’association Saint Léonard-Balesti

Suivez l’actualité de votre commune. Connaissez-vous les actions du jumelage?

Saint-Léonard Balesti, un pont au dessus de l’Europe. .

l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 20 62 50 mani.leclerc@orange.fr

English : Soirée conviviale avec Saint-Léonard Balesti

German : Soirée conviviale avec Saint-Léonard Balesti

Italiano :

Espanol : Soirée conviviale avec Saint-Léonard Balesti

L’événement Soirée conviviale avec Saint-Léonard Balesti Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-10-30 par SPL Terres de Limousin