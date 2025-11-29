Soirée conviviale avec Saint-Léonard Balesti l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat
Soirée conviviale avec Saint-Léonard Balesti l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat samedi 29 novembre 2025.
Soirée conviviale avec Saint-Léonard Balesti
l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Soirée conviviale organisée par l’association Saint Léonard-Balesti
Suivez l’actualité de votre commune. Connaissez-vous les actions du jumelage?
Saint-Léonard Balesti, un pont au dessus de l’Europe. .
l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 20 62 50 mani.leclerc@orange.fr
English : Soirée conviviale avec Saint-Léonard Balesti
German : Soirée conviviale avec Saint-Léonard Balesti
Italiano :
Espanol : Soirée conviviale avec Saint-Léonard Balesti
L’événement Soirée conviviale avec Saint-Léonard Balesti Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-10-30 par SPL Terres de Limousin