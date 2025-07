Soirée conviviale Cars Cars

LA CCAV FAIT SA SOIRÉE D’ÉTÉ

Sur la terrasse derrière la salle des fêtes de Cars, le jeudi 31 juillet 2025 à partir de 18h30.

Pour cette première édition, la CCAV met à l’honneur le savoir-faire viticole carsien. Des viticulteurs de Cars seront présents pour faire déguster, vendre au verre ou à la bouteille leurs meilleurs crus. Une belle occasion pour les habitants et visiteurs de découvrir la richesse du terroir carsien dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme de la soirée

• dégustation de vins locaux

• foodtruck gourmand

• assiettes de charcuterie et fromage

• glaces artisanales en dessert

• groupe de musique .

Salle des fêtes Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 33 62 18

