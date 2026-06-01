Le Villars

Soirée conviviale Concert chez Iona Yoga !

iona Yoga 4 rue Edgar Varèse Le Villars Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Le 30 juin, Iona Yoga passe en mode guinguette.

Une soirée pour se retrouver, rire, grignoter, chanter, danser et partager un moment vivant avant l’été.

Le duo MicMure investit le lieu avec un univers inclassable, joyeusement libre et délicieusement singulier. Des chansons qui racontent, qui grincent parfois, qui font rire souvent, et qui ouvrent aussi des espaces plus poétiques, entre terre et ciel.

MicMure est la rencontre de deux artistes aux univers complémentaires. Micael Gidon, auteur-compositeur, chanteur, guitariste, inventeur d’instruments et poète sonore, et Mure Natale, autrice-compositrice, chanteuse, danseuse et animatrice d’ateliers chorégraphiques.

La soirée se déroule dans un esprit participatif chacun·e peut apporter une boisson ou un plat à partager pour le buffet. Un chapeau circulera pour soutenir les artistes.

Une soirée simple, chaleureuse, un peu lunaire et profondément humaine, ouverte aux adhérent·es, aux ami·es, aux voisin·es et aux curieux·ses.

Bienvenue à toutes et tous pour découvrir Iona Yoga.

Mots-clés yoga, guinguette, soirée musicale, concert, Tournus, bien-être, atelier yoga, danse, chant, musique live, événement culturel, soirée conviviale, Iona Yoga, MicMure .

iona Yoga 4 rue Edgar Varèse Le Villars 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée conviviale Concert chez Iona Yoga !

L’événement Soirée conviviale Concert chez Iona Yoga ! Le Villars a été mis à jour le 2026-06-15 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II